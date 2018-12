உலக செய்திகள்

பசிபிக் பெருங்கடலில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் + "||" + Tonga hit by STRONG 6.4 magnitude earthquake in violent Ring of Fire shudder

பசிபிக் பெருங்கடலில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்