உலக செய்திகள்

ரோஹிங்யா முஸ்லிம்கள் இந்துக்களின் சடலத்தை சாப்பிடுகிறார்களா? பொய் செய்தி என கண்டறிந்த பிபிசி + "||" + Rohinca Muslims Do you eat the body of Hindus? BBC found that the false news

ரோஹிங்யா முஸ்லிம்கள் இந்துக்களின் சடலத்தை சாப்பிடுகிறார்களா? பொய் செய்தி என கண்டறிந்த பிபிசி