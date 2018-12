உலக செய்திகள்

செவ்வாய்கிரகத்தில் நிலை நிறுத்தப்பட்ட முதல் நில அதிர்வுமானி + "||" + Mars touchdown: NASA's InSight lander places first ever earthquake sensor on red planet

செவ்வாய்கிரகத்தில் நிலை நிறுத்தப்பட்ட முதல் நில அதிர்வுமானி