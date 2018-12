உலக செய்திகள்

இந்தோனேஷியாவில் நில நடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 4.8 ஆக பதிவு + "||" + An earthquake of magnitude 4.8 struck 78 km east of Mataram in Indonesia today

இந்தோனேஷியாவில் நில நடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 4.8 ஆக பதிவு