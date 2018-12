உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் அரசு துறைகள் முடக்கம் நீடிக்கிறது + "||" + In the United States, government departments are freezing

அமெரிக்காவில் அரசு துறைகள் முடக்கம் நீடிக்கிறது