உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடை நீடித்தால் பாதை மாறுவோம்: வடகொரியா திடீர் எச்சரிக்கை + "||" + Kim warns N Korea could consider change of tack

அமெரிக்காவின் பொருளாதார தடை நீடித்தால் பாதை மாறுவோம்: வடகொரியா திடீர் எச்சரிக்கை