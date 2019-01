தேசிய செய்திகள்

8-ம் வகுப்பு வரை கட்டாய தேர்ச்சி முறை ரத்து மசோதாவுக்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் + "||" + Until the 8th stand Cancellation of compulsory mastery

8-ம் வகுப்பு வரை கட்டாய தேர்ச்சி முறை ரத்து மசோதாவுக்கு நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல்