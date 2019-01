உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் குளிரை போக்க பயன்படுத்திய ஹீட்டரின் வாயு கசிவு; மூச்சு திணறி 8 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Five of family, 3 others die of suffocation in Pak's KP province

பாகிஸ்தானில் குளிரை போக்க பயன்படுத்திய ஹீட்டரின் வாயு கசிவு; மூச்சு திணறி 8 பேர் உயிரிழப்பு