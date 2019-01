உலக செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற பிரதமர் மோடிக்கு புதின் வாழ்த்து + "||" + Putin wished Modi success in connection with the upcoming parliamentary elections

