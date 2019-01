உலக செய்திகள்

பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கை பற்றி பிரதமர் மோடி-டிரம்ப் தொலைபேசியில் பேச்சு + "||" + About action against terrorism Talk to Prime Minister Modi-Trump phone

பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கை பற்றி பிரதமர் மோடி-டிரம்ப் தொலைபேசியில் பேச்சு