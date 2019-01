உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் கார் வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 40 பேர் காயம் + "||" + More than 40 wounded in Kabul car bomb attack: officials

