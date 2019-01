உலக செய்திகள்

கனடா பிரதமரும் வாழ்த்தினார்: தமிழர்களுக்கு இங்கிலாந்து பிரதமர் தெரசா மே பொங்கல் வாழ்த்து + "||" + UK Premier Theresa may is wishes a happy Pongal to Tamils

