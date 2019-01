உலக செய்திகள்

மெக்சிகோ நாட்டில் எண்ணெய் குழாய் வெடித்து பயங்கர தீ விபத்து - பலியானோர் எண்ணிக்கை 66 ஆக உயர்வு + "||" + The explosion of the oil pipe in Mexico country is a terrific fire accident - The number of victims has risen to 66

மெக்சிகோ நாட்டில் எண்ணெய் குழாய் வெடித்து பயங்கர தீ விபத்து - பலியானோர் எண்ணிக்கை 66 ஆக உயர்வு