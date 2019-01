உலக செய்திகள்

தென் அமெரிக்க நாடான சிலியில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் + "||" + Earthquake with a magnitude of 6.7 on the Richter Scale hit near the coast of Coquimbo, Chile today

தென் அமெரிக்க நாடான சிலியில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்