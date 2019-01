உலக செய்திகள்

14 ஆண்டுகளாக கோமாவில் இருந்த பெண்ணிற்கு குழந்தை பிறந்த விவகாரத்தில் ஆண் நர்சு கைது + "||" + Male nurse arrested for alleged rape after woman in coma gives birth to his son

14 ஆண்டுகளாக கோமாவில் இருந்த பெண்ணிற்கு குழந்தை பிறந்த விவகாரத்தில் ஆண் நர்சு கைது