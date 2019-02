உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் ராணுவ வீரர்கள் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்த தடை + "||" + Pakistani soldiers are prohibited from using social networks

பாகிஸ்தானில் ராணுவ வீரர்கள் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்த தடை