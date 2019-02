உலக செய்திகள்

முதுகுத்தண்டில் பிரச்சினை கர்ப்பபையில் இருந்து கருக்குழந்தையை வெளியே எடுத்து அறுவை சிகிச்சை + "||" + From the pregnancy bag Take the baby out of the womb surgery

முதுகுத்தண்டில் பிரச்சினை கர்ப்பபையில் இருந்து கருக்குழந்தையை வெளியே எடுத்து அறுவை சிகிச்சை