உலக செய்திகள்

பிரபல போதை மருந்து கடத்தல் மன்னனின் காதல் கதை: 100 பாதுகாப்பு வீரர்களுடன் சென்று காதலை தெரிவித்தார் + "||" + El Chapo's wife describes falling in love with him when she was 17

பிரபல போதை மருந்து கடத்தல் மன்னனின் காதல் கதை: 100 பாதுகாப்பு வீரர்களுடன் சென்று காதலை தெரிவித்தார்