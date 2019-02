உலக செய்திகள்

சுலோவேனியாவில் ருசிகரம்: ‘சாண்ட்விச்’ திருடியதால் பதவியை இழந்த எம்.பி. + "||" + In Slovenia MP who lost post after stealing 'sandwich'

சுலோவேனியாவில் ருசிகரம்: ‘சாண்ட்விச்’ திருடியதால் பதவியை இழந்த எம்.பி.