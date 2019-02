உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் மரண தண்டனை விதித்த இந்தியர்: ஜாதவ் வழக்கு சர்வதேச கோர்ட்டில் இன்று விசாரணை - மூத்த வக்கீல் ஹரீஷ் சால்வே வாதாடுகிறார் + "||" + Indian sentenced to death in Pakistan: Jadhav case trial in international court today - Senior advocate Harish Salve argues

பாகிஸ்தான் மரண தண்டனை விதித்த இந்தியர்: ஜாதவ் வழக்கு சர்வதேச கோர்ட்டில் இன்று விசாரணை - மூத்த வக்கீல் ஹரீஷ் சால்வே வாதாடுகிறார்