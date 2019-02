உலக செய்திகள்

உலகில் 2-வது முறையாக ஒரே பிரசவத்தில் 7 குழந்தைகள் பிறந்தன + "||" + 2nd time in the world 7 babies were born in the same delivery

உலகில் 2-வது முறையாக ஒரே பிரசவத்தில் 7 குழந்தைகள் பிறந்தன