உலக செய்திகள்

100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அழிந்துவிட்டதாக கருதப்பட்ட ஆமை இனம் கண்டுபிடிப்பு + "||" + The discovery of the tortoise species that was thought to have been destroyed 100 years ago

100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அழிந்துவிட்டதாக கருதப்பட்ட ஆமை இனம் கண்டுபிடிப்பு