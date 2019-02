உலக செய்திகள்

இந்தியாவின் எல்லைதாண்டிய வரம்புமீறல் பற்றி ஐ.நா.வில் புகார் பாகிஸ்தான் முடிவு + "||" + Report to the UN about the violation of India's border crossing Pakistan decision

இந்தியாவின் எல்லைதாண்டிய வரம்புமீறல் பற்றி ஐ.நா.வில் புகார் பாகிஸ்தான் முடிவு