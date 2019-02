உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் நிலச்சரிவு: அனுமதியின்றி செயல்பட்ட தங்க சுரங்கத்தில் 60 பேரை காணவில்லை என தகவல் + "||" + INDONESIA SAYS AT LEAST ONE KILLED, 60 MISSING IN ILLEGAL MINE LANDSLIDE

இந்தோனேசியாவில் நிலச்சரிவு: அனுமதியின்றி செயல்பட்ட தங்க சுரங்கத்தில் 60 பேரை காணவில்லை என தகவல்