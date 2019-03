உலக செய்திகள்

இந்திய விமானி அபிநந்தன் விடுதலை விவகாரம்: பாகிஸ்தான் அரசின் முடிவில் தலையிட மறுத்த இஸ்லாமாபாத் ஐகோர்ட்டு + "||" + Indian pilot Abhinanthan Release issue: The Islamabad High Court refused to interfere with the Pakistani government

இந்திய விமானி அபிநந்தன் விடுதலை விவகாரம்: பாகிஸ்தான் அரசின் முடிவில் தலையிட மறுத்த இஸ்லாமாபாத் ஐகோர்ட்டு