உலக செய்திகள்

ஜெய்ஷ் இ முகமது தீவிரவாத இயக்கம் எங்கள் நாட்டில் இல்லை; பாகிஸ்தான் ராணுவம் + "||" + Jaish-e-Muhammed does not exist in Pakistan: military spokesperson

ஜெய்ஷ் இ முகமது தீவிரவாத இயக்கம் எங்கள் நாட்டில் இல்லை; பாகிஸ்தான் ராணுவம்