உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் 182 மதப்பள்ளிகளை அரசு கையகப்படுத்தியது, 121 பேர் கைது + "||" + Pakistan says 121 people detained in crackdown on banned groups, 182 madrasas

பாகிஸ்தானில் 182 மதப்பள்ளிகளை அரசு கையகப்படுத்தியது, 121 பேர் கைது