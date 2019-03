உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் மண்ணிலிருந்து பயங்கரவாத தாக்குதலை நடத்த அனுமதிக்க மாட்டோம் - இம்ரான் கான் + "||" + Imran Khan Says no Terrorists Will be Allowed to Attack From Pakistani Soil

