உலக செய்திகள்

பண மோசடி வழக்கில் டிரம்பின் முன்னாள் உதவியாளருக்கு மேலும் 3 ஆண்டு சிறை + "||" + Trump former assistant for 3 years imprisonment for money laundering case

பண மோசடி வழக்கில் டிரம்பின் முன்னாள் உதவியாளருக்கு மேலும் 3 ஆண்டு சிறை