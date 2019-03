உலக செய்திகள்

நியூசிலாந்தில் 49 பேரை கொன்று குவித்த பயங்கரவாதி, அடுத்த மாதம் 5-ந் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க உத்தரவு + "||" + The terrorist who killed 49 people in New Zealand, Up to 5th next month Order to stay in prison

நியூசிலாந்தில் 49 பேரை கொன்று குவித்த பயங்கரவாதி, அடுத்த மாதம் 5-ந் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க உத்தரவு