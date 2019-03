உலக செய்திகள்

நெதர்லாந்து துப்பாக்கிச்சூடு: தாக்குதல் நடத்திய துருக்கி வாலிபர் கைது + "||" + Netherlands gunfire: The attack was carried out Turkey Youth Arrested

நெதர்லாந்து துப்பாக்கிச்சூடு: தாக்குதல் நடத்திய துருக்கி வாலிபர் கைது