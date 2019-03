உலக செய்திகள்

இந்துக்கள் எங்களுடைய எதிரிகள்; பாகிஸ்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சர்ச்சை பேச்சு + "||" + Pak lawmaker says 'Hindus are our enemy', draws ire

இந்துக்கள் எங்களுடைய எதிரிகள்; பாகிஸ்தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சர்ச்சை பேச்சு