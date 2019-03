உலக செய்திகள்

அமெரிக்க-மெக்சிகோ எல்லையில் எல்லைச் சுவர் கட்ட ரூ.6,900 கோடி நிதி - ராணுவ தலைமையகம் அங்கீகாரம் + "||" + The borders of the US-Mexico border are estimated to cost Rs 6,900 crore - Military headquarters recognition

அமெரிக்க-மெக்சிகோ எல்லையில் எல்லைச் சுவர் கட்ட ரூ.6,900 கோடி நிதி - ராணுவ தலைமையகம் அங்கீகாரம்