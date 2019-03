உலக செய்திகள்

காற்றில் நிழற்குடையுடன் பறந்த மனிதர்; வைரல் வீடியோ + "||" + Man flies off with umbrella in storm in southern Turkey

காற்றில் நிழற்குடையுடன் பறந்த மனிதர்; வைரல் வீடியோ