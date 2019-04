உலக செய்திகள்

கொரிய தீபகற்பத்தில் அணு ஆயுதங்களை கைவிடுவது பற்றி அமெரிக்க, தென் கொரிய ராணுவ மந்திரிகள் ஆலோசனை + "||" + US and South Korean military ministers advise on dropping nuclear weapons on the Korean Peninsula

கொரிய தீபகற்பத்தில் அணு ஆயுதங்களை கைவிடுவது பற்றி அமெரிக்க, தென் கொரிய ராணுவ மந்திரிகள் ஆலோசனை