உலக செய்திகள்

அமெரிக்க பொருட்களுக்கு‘உலகிலேயே அதிக வரி விதிக்கும் நாடு இந்தியா’டிரம்ப் சொல்கிறார் + "||" + For US goods India is a high tax country Trump says

அமெரிக்க பொருட்களுக்கு‘உலகிலேயே அதிக வரி விதிக்கும் நாடு இந்தியா’டிரம்ப் சொல்கிறார்