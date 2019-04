உலக செய்திகள்

‘பிரெக்ஸிட்’ நடவடிக்கையை தாமதப்படுத்த கோரிக்கைஇங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேறியது + "||" + The resolution was passed in the UK parliament

