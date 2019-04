உலக செய்திகள்

மலேசியாவில் மழைநீர் கால்வாய் மீது பஸ் மோதி 11 பேர் சாவு + "||" + In Malaysia 11 people killed in bus crash on rain water canal

மலேசியாவில் மழைநீர் கால்வாய் மீது பஸ் மோதி 11 பேர் சாவு