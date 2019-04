உலக செய்திகள்

மனிதர்களுக்கு புற்றுநோய் உள்ளதா என்பதை மோப்பம் பிடித்து கண்டு பிடிக்கும் நாய்கள் + "||" + Dogs can SNIFF OUT cancer over ONE YEAR BEFORE medical science detects illness, study show

மனிதர்களுக்கு புற்றுநோய் உள்ளதா என்பதை மோப்பம் பிடித்து கண்டு பிடிக்கும் நாய்கள்