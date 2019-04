உலக செய்திகள்

மாலத்தீவு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முகமது நஷீத் கட்சி அமோக வெற்றி + "||" + In the Maldives parliamentary election, Mohammad Nasheed was the winner of the party

மாலத்தீவு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முகமது நஷீத் கட்சி அமோக வெற்றி