உலக செய்திகள்

சீனாவை விட இரு மடங்கு வேகமாக இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி : ஐ.நா. அறிக்கையில் அம்பலம் + "||" + India's population growth is twice as fast as China: UN report

சீனாவை விட இரு மடங்கு வேகமாக இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி : ஐ.நா. அறிக்கையில் அம்பலம்