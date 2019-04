உலக செய்திகள்

கடந்த ஆண்டில் பேஸ்புக் நிறுவன செயல் அதிகாரி பாதுகாப்புக்காக மட்டும் 156 கோடி ரூபாய் செலவு + "||" + Facebook spent $20 million last year on Zuckerberg’s personal security, up 4 times from 2016

