உலக செய்திகள்

நஷ்டத்தில் இயங்கும் ஜெட் ஏர்வேஸ் நிறுவனத்துக்கு விஜய் மல்லையா அனுதாபம் + "||" + Vijay Mallya is sympathetic to the Jet Airways company

