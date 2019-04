உலக செய்திகள்

லிபியாவில் ஆயுத மோதலில் பலி எண்ணிக்கை 220 ஆக உயர்வு;உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல் + "||" + Death toll in armed conflict in libya rises to 220, over 1,060 people injured : WHO

லிபியாவில் ஆயுத மோதலில் பலி எண்ணிக்கை 220 ஆக உயர்வு;உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல்