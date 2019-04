உலக செய்திகள்

கடலில் மிதக்கும் கழிவுகளுக்கு விண்ணில் இருந்து தீர்வு? + "||" + Scientists have sought to be able to resolve from the skies

கடலில் மிதக்கும் கழிவுகளுக்கு விண்ணில் இருந்து தீர்வு?