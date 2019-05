உலக செய்திகள்

இலங்கையில் முறையான விசா இன்றி வசித்த 2 இந்தியர்கள் கைது + "||" + Two Indian nationals arrested without valid visa in Sri Lanka

இலங்கையில் முறையான விசா இன்றி வசித்த 2 இந்தியர்கள் கைது