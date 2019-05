உலக செய்திகள்

பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் காரணமாக இலங்கையில் மே தின பேரணிகள் ரத்து + "||" + May Day rallies canceled in Sri Lanka due to fear of security

பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் காரணமாக இலங்கையில் மே தின பேரணிகள் ரத்து