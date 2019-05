உலக செய்திகள்

மசூத் அசாருக்கு எதிரான ஐ.நா. நடவடிக்கைக்கு அமெரிக்கா வரவேற்பு + "||" + UN take action against Masood Azar Welcome to America

மசூத் அசாருக்கு எதிரான ஐ.நா. நடவடிக்கைக்கு அமெரிக்கா வரவேற்பு