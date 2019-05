உலக செய்திகள்

சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிப்பு: மசூத் அசார் மீதான தடையை உடனடியாக செயல்படுத்துவோம் - பாகிஸ்தான் உறுதி + "||" + We will immediately implement the ban on Masood Azar - Pakistan confirmed

சர்வதேச பயங்கரவாதியாக அறிவிப்பு: மசூத் அசார் மீதான தடையை உடனடியாக செயல்படுத்துவோம் - பாகிஸ்தான் உறுதி