உலக செய்திகள்

துபாயில் மீன் பிடித்தபோது ஆற்றில் மூழ்கி இந்தியர் சாவு + "||" + Indian drowning in the river Fish caught in Dubai

துபாயில் மீன் பிடித்தபோது ஆற்றில் மூழ்கி இந்தியர் சாவு